モデルでタレントのmai（36）が22日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）にゲスト出演。タレントのユージ（38）について語った。

この日番組には、maiの夫のJOY（40）と“類似タレント”と呼ばれるユージが登場。明石家さんま、マツコ・デラックスの前で、その格差が明かされた。

ユージとはプライベートで交流もあるというJOY、mai夫妻。maiは友人の妻という立場からユージの素顔に言及した。

ユージの性格はJOYと「真逆」だといい「テレビでハネないがプライベートではハネてる」とぶっちゃけ。マツコは「一番キツいこといってるわよ」と大笑いだった。

これにユージは「あれは麻衣さんが言ってることなの？ヤバくない？！」とタジタジ。maiは「ユージさんはコメンテーターとかもやってるのでテレビだと結構真面目キャラだと思うんですけど、本当にプライベートではめちゃくちゃやかましい。ずっとしゃべって、ずっと陽キャで。とにかくしゃべり続けてますよね」と説明した。

これを聞いていたさんまが「テレビでハネないって…そんなバラエティやってないんやろ。普通のテレビでハネないって、奥さんかなりキツいよ」とフォローするも、maiからは「たぶん、ハネなかったから（バラエティ出演が）なくなったんです」と衝撃の返しが。これにはJOYも慌てて「俺からもストップかけます」と妻の肩を押さえていた。