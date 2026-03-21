島根県が、春の旅に向けて観光スポットやイベントを公開している。足立美術館○島根の歴史と美・名湯を楽しめる名所3選「足立美術館」は、米国の日本庭園専門誌で2003年から連続日本一に選ばれる名園。専属庭師が毎日手入れを行い、春は新緑やツツジが楽しめる。3月1日からは春季特別展が開催されており、横山大観や上村松園らの名画を鑑賞できる。「さぎの湯温泉 竹葉」は、約1300年前、白鷺が傷を癒やした伝説が残る古湯。源泉か