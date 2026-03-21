相手を圧倒している。槙野智章監督が率いる藤枝MYFCは３月21日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST-B）第７節で、福島ユナイテッドFCと敵地で対戦している。11分に松木駿之介が先制点を挙げると、その３分後に岡澤昂星が追加点を奪う。36分には三木仁太の得点でさらにリードを広げる。そのまま３−０で試合を折り返した。 １試合で３ゴールは今季初。しかも前半だけで達成してみせた。この戦いぶりにネ