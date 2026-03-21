「槙野の藤枝強い」「ひょっとして名将なのか」前半だけで今季初の３発！「見ていて楽しいサッカーだよなぁ」などの声
相手を圧倒している。
槙野智章監督が率いる藤枝MYFCは３月21日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST-B）第７節で、福島ユナイテッドFCと敵地で対戦している。
11分に松木駿之介が先制点を挙げると、その３分後に岡澤昂星が追加点を奪う。36分には三木仁太の得点でさらにリードを広げる。そのまま３−０で試合を折り返した。
１試合で３ゴールは今季初。しかも前半だけで達成してみせた。この戦いぶりにネット上では「藤枝かなり良い」「うん。藤枝強いわ」「槙野の藤枝強いやん」「ひょっとして槙野って名将なのか」「藤枝の13番、めっちゃいいな」「見ていて楽しいサッカーだよなぁ」「槙野監督になってから全試合見ているが見ていて楽しい」といった声があがっている。
圧巻のゴールラッシュが称賛されている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】うまっ！ 岡澤昂星のスキルフルな一撃
槙野智章監督が率いる藤枝MYFCは３月21日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST-B）第７節で、福島ユナイテッドFCと敵地で対戦している。
11分に松木駿之介が先制点を挙げると、その３分後に岡澤昂星が追加点を奪う。36分には三木仁太の得点でさらにリードを広げる。そのまま３−０で試合を折り返した。
１試合で３ゴールは今季初。しかも前半だけで達成してみせた。この戦いぶりにネット上では「藤枝かなり良い」「うん。藤枝強いわ」「槙野の藤枝強いやん」「ひょっとして槙野って名将なのか」「藤枝の13番、めっちゃいいな」「見ていて楽しいサッカーだよなぁ」「槙野監督になってから全試合見ているが見ていて楽しい」といった声があがっている。
圧巻のゴールラッシュが称賛されている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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