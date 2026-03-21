「槙野の藤枝強い」「ひょっとして名将なのか」前半だけで今季初の３発！「見ていて楽しいサッカーだよなぁ」などの声

「槙野の藤枝強い」「ひょっとして名将なのか」前半だけで今季初の３発！「見ていて楽しいサッカーだよなぁ」などの声