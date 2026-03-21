Image: Amazon これ買っときゃOKなヤツだ！最近人気…というか必需品レベルになってきた忘れ物防止タグ。以前はiPhone用だけでしたが、最近はAndroidも公式で探す機能が対応して、iPhone用・Android用と選べるようになりました。そして中には、iPhoneとAndroidに両対応したタグもあるのです。例えばこれも！ UGREEN FineTrack Slim Duo 2,999円 Amazonで見るPR