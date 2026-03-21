Image: Amazon

これ買っときゃOKなヤツだ！

最近人気…というか必需品レベルになってきた忘れ物防止タグ。以前はiPhone用だけでしたが、最近はAndroidも公式で探す機能が対応して、iPhone用・Android用と選べるようになりました。

そして中には、iPhoneとAndroidに両対応したタグもあるのです。例えばこれも！

UGREEN FineTrack Slim Duo 2,999円 Amazonで見る PR PR

UGREENのカード型タグです。コスパも高いのでとりあえずこれ選んでおけばいいかと。

OSを問わず使えて機能性もよし

Image: Amazon

選びやすさに繋がる最大のポイントはやはりOSを問わないってところですね。

iPhoneとAndroidスマホのどちらともペアリングできて（2台同時は不可）、iPhoneでは「探す」、Androidでは「Find Hub」でタグの場所を突き止められる…と全人類の財布を守ってくれます。

サイズも1.7mmと極薄ですし、防水性もしっかりと確保されているタフさもいいですねー。電池は最大で5年とかなりのスタミナがあるのも良き。

将来スマホを乗り換えるようなことがあっても、これを選んでおけばタグの買い直しにならないので、財布に1枚突っ込んでおきましょう。

Source: Amazon