全人類の財布を守っておくれ。iPhone／Android両対応カード型タグ！
これ買っときゃOKなヤツだ！
最近人気…というか必需品レベルになってきた忘れ物防止タグ。以前はiPhone用だけでしたが、最近はAndroidも公式で探す機能が対応して、iPhone用・Android用と選べるようになりました。
そして中には、iPhoneとAndroidに両対応したタグもあるのです。例えばこれも！
UGREENのカード型タグです。コスパも高いのでとりあえずこれ選んでおけばいいかと。
OSを問わず使えて機能性もよし
選びやすさに繋がる最大のポイントはやはりOSを問わないってところですね。
iPhoneとAndroidスマホのどちらともペアリングできて（2台同時は不可）、iPhoneでは「探す」、Androidでは「Find Hub」でタグの場所を突き止められる…と全人類の財布を守ってくれます。
サイズも1.7mmと極薄ですし、防水性もしっかりと確保されているタフさもいいですねー。電池は最大で5年とかなりのスタミナがあるのも良き。
将来スマホを乗り換えるようなことがあっても、これを選んでおけばタグの買い直しにならないので、財布に1枚突っ込んでおきましょう。
Source: Amazon
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