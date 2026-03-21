◇ファームリーグ阪神―ソフトバンク（2026年3月21日タマスタ筑後）阪神のドラフト1位・立石正広内野手(22)が21日、ファームリーグのソフトバンク戦で「5番・三塁」で先発出場する。プロ入り後、外野での実戦出場は初。開幕1軍入りを目指してアピールを狙う。立石は17日の同・オリックス戦に「5番・DH」でスタメン出場し実戦デビュー。19日の同戦も「5番・DH」で出場し満塁ホームランを放った。実戦で守備につくのは初め