Vポイント×SMBC レディス初日国内女子ゴルフツアー・Vポイント×SMBCレディス初日が20日、千葉・紫CCすみれC（6731ヤード、パー72）で行われた。プロ2シーズン目の青木香奈子（マイナビ）は、3バーディー、3ボギーのイーブンパーで首位に5打差の10位につけた。昨季はステップ・アップ・ツアーで優勝するも、レギュラーツアーでは21試合中、予選通過は4試合のみ。その中で、最高位が今大会の13位だった。コースも同じでキャディ