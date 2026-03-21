アメリカとイスラエルによる苛烈な軍事攻撃を受け、イランは今月に入ると報復措置（の一環）として、湾岸地域にある米ビッグテックのデータセンターなど諸施設を「正当な攻撃対象」と見なす、と公式に発表した。この動きは単なる脅しに止（とど）まらず、すでに深刻な事態を引き起こしている。今月1日、UAE（アラブ首長国連邦）にあるアマゾン（厳密にはAWS：Amazon Web Services）のデータセンターが、イランのドローン「シャヘド