イランが絶望的な「死なばもろとも」作戦に打って出た、ほんとうの理由

アメリカとイスラエルによる苛烈な軍事攻撃を受け、イランは今月に入ると報復措置（の一環）として、湾岸地域にある米ビッグテックのデータセンターなど諸施設を「正当な攻撃対象」と見なす、と公式に発表した。

この動きは単なる脅しに止（とど）まらず、すでに深刻な事態を引き起こしている。

今月1日、UAE（アラブ首長国連邦）にあるアマゾン（厳密にはAWS：Amazon Web Services）のデータセンターが、イランのドローン「シャヘド136」による直接攻撃を受け、大規模な火災が発生してシステムがダウンした。また、バーレーンにある同社施設も同様の攻撃で被害を受けている。

イラン革命防衛隊（IRGC）系のタスニム通信は、アマゾンやグーグル（アルファベット）、マイクロソフト、エヌヴィディアなど米国の巨大IT企業7社を含む約30か所の施設を「敵の技術インフラ」としてリストアップした。

これら諸施設の物理的な破壊に加えて、医療機器大手の「ストライカー」などアメリカ系企業に対し、イランのハッカー集団が大規模なサイバー攻撃を仕掛け、会社の業務を麻痺させている模様だ。

【前編を読む→イランはなぜアメリカの巨大IT企業を「標的」にするのか…日本にも及ぶその恐るべき影響】

デジタルに先立ちエネルギー・インフラを攻撃

データセンター（デジタル・インフラ）への攻撃に先立ち、イランは石油備蓄施設などエネルギー網を狙った攻撃を加速している。

最近、テレビや新聞などで盛んに報道されているので今更言うまでもないかしれないが、イランの革命防衛隊は世界の石油・天然ガスの約2割が通過するホルムズ海峡を「一滴の石油も通過させない」と宣言し、同海峡を事実上の閉鎖状態に追い込んだ。

それでも通行しようとするタンカーに対し、彼らはドローンやミサイル、自爆ボートなどを用いた攻撃を繰り返している。3月中旬までに少なくとも11隻の商船が被害を受け、多数の船員が死傷あるいは行方不明となっている。また攻撃を恐れたタンカーが海峡の入り口で足止めされ、周辺の海域が巨大な駐車場ならぬ駐船場と化している。

イランは「米軍に基地を貸している国も攻撃対象だ」として、近隣諸国のエネルギー拠点を容赦なく叩いている。サウジアラビアでは世界最大級の石油精製施設である「ラス・タヌラ」がイランのドローンやミサイルの標的となり、一時操業停止に追い込まれた。

UAEでは首都アブダビの巨大石油コンビナート「ルワイス」や、主要な石油積出港「フジャイラ」の貯蔵施設がイランの攻撃を受け、大規模な火災が発生した。またカタールの巨大な液化天然ガス（LNG）輸出施設や、米軍第5艦隊の拠点があるバーレーンの燃料タンクもイランの攻撃を受けた。

これら一連の攻撃により、世界経済はかつてないショックに見舞われている。

今年3月時点で、原油価格は1バレル100ドルを超え、最悪のシナリオでは200ドルに達すると警告する専門家もいる。現在、世界の石油・ガスの約2割が市場から消えた状態であり、各国の石油備蓄の放出をもってしても穴埋めが不可能なエネルギー危機となっている。各国では便乗値上げも既に始まっている。

イランが絶望的な「死なば諸共」戦略に出た理由

それにしても、イランは今回なぜ、よりによってこんな陰険な報復策を選んだのだろうか？これまで国際世論はどちらかというとイランに同情的だったと思われるが、こんなことをしたら反発を受けるのは必至だ。

イラン政府がここまで極端で一見自滅的とも思える石油やデジタルのインフラ攻撃を選んだ背景には、恐らく「窮鼠猫を噛む」的な生存戦略があるのかもしれない。つまり「国際世論の支持を得ること」よりも、むしろ「この戦争を継続不能なまで高コストにすること」を選んだようだ。

率直に言って、イランはアメリカやイスラエルを直接軍事力でねじ伏せることはできないと最初から分かっている。そのため、敢えて湾岸諸国のエネルギー・インフラや巨大IT企業のデータセンターを攻撃することで、言わば「世界経済を自分たちの道連れにする」という絶望的な戦略に出たのではなかろうか。

それによって周辺の湾岸諸国や日本、EUをはじめ国際社会が「このままでは我々の経済が破綻する」と悲鳴を上げ、アメリカに対して「いい加減に早く停戦してくれ」と圧力をかけるように仕向けているのだろう。

とはいえ、トランプ大統領がボスの座についている今のアメリカにそんな強気なことを言える国（政治家）はほとんどいない。イランによる、今のような瀬戸際戦略は多分通用しないだろう。

あがけばあがくほど悪い方向に行く

確かに当初は「アメリカとイスラエルの自分勝手な先制攻撃」に対して、国連や一部の国々からイランへの同情的な声が聞かれた。しかしイランが全く無関係の第三国や民間インフラを無差別に攻撃し始めたことで、それらの同情は急速に失われ、今や「地域全体の敵」へと変化しつつある。

イラン政府は「武力による勝利」はもとより、今や「外交的な勝利」すら諦め、「自分たちが死ぬときは、世界経済も道連れだ」という極めて破滅的なロジックに陥ってしまったのかもしれない。今後は「話の通じる相手」ではなく、デジタル社会や経済そのものを破壊する「テロ国家」として、国際社会から一層孤立していく可能性が高い。まさにアメリカの「思う壺」である。

一方、イランに八つ当たりされたサウジアラビアやUAEなどの湾岸諸国は、自衛のために背に腹は代えられず、皮肉にもトランプ政権の望む通りイスラエルとの軍事協力を進めるかもしれない。今回のイランの自暴自棄とも言える暴走が、いずれ（ユダヤ国家とイスラム国家が手を組む、という通常では信じられない取り合わせの）「中東版NATO」のような包囲網につながってしまう恐れも無きにしも非ずだろう。

イランの絶望的な「道連れ戦略」は短期的に世界を混乱させるのみならず、長期的に「イランという国家システムそのものを世界から退場させる」という、彼らにとって最悪の結果を招くことになるかもしれない。

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