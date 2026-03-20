【エルサレム＝福島利之】イスラエルのギデオン・サール外相（５９）は１９日、エルサレムで読売新聞の単独インタビューに応じた。サール氏は、イランが空爆では破壊できない非常に深い地下に「核計画を移そうとしていた」ことを諜報（ちょうほう）で把握したと説明。「今、行動することが極めて重要だった」と述べ、対イラン軍事作戦を自衛のための作戦と正当化した。◇イスラエルのギデオン・サール外相のインタビューの一問