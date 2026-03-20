ウオーキングトレーナーのデューク更家が18日、自身のインスタグラムを更新。春場所開催中の大阪を訪れた際の写真をアップした。 【写真】70歳を超えてるとはコートに白ひげゴージャスなダンディーに デュークは「大相撲春場所大阪開催 玄関口登り旗前で 縁起ええですね！」と、のぼりが並ぶエディオンアリーナ大阪で撮影したショットを公開。白いあごひげをたく