ウオーキングトレーナーのデューク更家が18日、自身のインスタグラムを更新。春場所開催中の大阪を訪れた際の写真をアップした。



【写真】70歳を超えてるとは コートに白ひげ ゴージャスなダンディーに

デュークは「大相撲春場所大阪開催 玄関口登り旗前で 縁起ええですね！」と、のぼりが並ぶエディオンアリーナ大阪で撮影したショットを公開。白いあごひげをたくわえ、グレーのコートにプラダの帽子をかぶっており、左手の指には大きなリングも見られる。投稿には「#大相撲大好き」のタグも添えていた。



続けて「午前中なので お客さんはマバラテでした～」と記し、「歓喜歓喜歓喜 デューク更家◉」と結んだ。19日には「こちらも時差投稿です！」と前置きし、「大阪谷町四天王寺さんの 聖徳太子さまに会いに 歩歩歩参拝散歩です！」と写真とともにアップ。「めちゃめちゃ 歩歩歩散歩 お参りできますよ！」とファンにも勧めていた。



デュークは1954年生まれ、和歌山県出身。両手を上に上げて歩く「デュークズウォーキング」で一世を風靡した。17日の投稿では10日に埼玉の越谷イオンレイクタウンで行われた、ショッピングセンター内を健康のために歩く「モールウォーキング」の様子を「約100人のお客様が参加してくれて 大盛況のセミナーでしたよ！」と伝えている。



（よろず～ニュース編集部）