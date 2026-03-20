モバイルバッテリーの多くは「液体電解質を用いたリチウムイオン電池」を採用しており、発熱や発火といった安全性の課題が問題となることもあります。エレコムののモバイルバッテリー「DE-C86-10000」は電解質をゲル状にした「半固体リチウムイオン電池」を採用しており、安全性・携帯性・長寿命・温度範囲のバランスに優れた次世代バッテリーとなっています。そんなDE-C86-10000をエレコムから借りることができたので、実際に使用