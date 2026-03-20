フジテレビが20日、東京・台場の同局で「FUJIFUTUREUPDATE第4弾〜LIVE番組発表会〜」を行った。フジテレビは、3月30日から、平日に14時間の生放送を行う。「ノンストップ！」は番組初の全国放送となり、毎週月〜金曜の9時から11時半にオンエア。「めざましテレビ」は午前5時25分から9時まで放送時間を拡大。午後3時42分から7時まで放送する「LiveNewsイット！」は榎並大二郎アナウンサー、山崎夕貴アナウンサー、遠