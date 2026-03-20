フジテレビが20日、東京・台場の同局で「FUJI FUTURE UPDATE 第4弾〜LIVE番組発表会〜」を行った。

フジテレビは、3月30日から、平日に14時間の生放送を行う。「ノンストップ！」は番組初の全国放送となり、毎週月〜金曜の9時から11時半にオンエア。「めざましテレビ」は午前5時25分から9時まで放送時間を拡大。午後3時42分から7時まで放送する「Live News イット！」は榎並大二郎アナウンサー、山崎夕貴アナウンサー、遠藤玲子アナウンサーがメインキャスターを務める。

「ノンストップ！」には、ニュース、スポーツ、天気のコーナーを新設。MCの「バナナマン」設楽統は「『ノンストップ！』の空気って別に決めてなくて、らしさが出ればいいと思うので、そこらへんは変えるつもりないですね」とリニューアル後も番組の雰囲気は変えずに進行していくつもりのようだ。

番組開始当初に設楽とMCを務めていた山崎アナは「こんな長寿番組の大御所司会者になられるなんて当時はねえ…」としみじみ語り、会場で笑いが。設楽は、山崎アナと現MCの三上真奈アナについて「2人ともフジテレビを代表する、かまない、ちゃんと情報を伝える、声がいい、同性から愛される、全てを兼ね備えた…僕なんかは助けられっぱなし」と絶賛するも、三上アナは「設楽さんは基本ウソしかつかない」と笑い飛ばしていた。

「Live News イット！」で新たにメインキャスターに就任した山崎アナについて、伊藤利尋アナが「産休・育休のお休みから山崎さん戻ってきて、ものすごく髪の毛短いんですけど、あのときから安藤優子さんを意識してる…」といじると、山崎アナは大笑いしつつも「やっと気付いていただけましたか」とニヤリ。出席したキャスター全員が「えー！？」と驚く中「なかなか引っ張っていくようなキャスターは難しいかもしれないですが、等身大で質問しながら疑問を解決していきたいなと思います」と意気込んだ。