待望のBTSの5枚目のスタジオアルバム『Arirang』が、ついに届けられた。過去5年半の間、グループのメンバーたちはソロ作品に取り組むか、あるいは韓国での兵役義務を履行してきた。しかし今、彼らは大々的なカムバックを果たそうとしている。14曲入りのアルバムに加え、グループは楽曲「Swim」のビデオを公開する。3月21日には、ソウルの光化門広場でフリーコンサートを予定しており、これはNetflixでライブ配信される。3月23日、