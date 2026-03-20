「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１９」（２０日、ＩＧアリーナ）朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１９回大会が行われ、“ミスター・ブレイキングダウン”の異名を持つ川島悠太が、自衛隊出身の喧嘩自慢、ソルジャー沖田に衝撃の開始１３秒ＫＯ負けを喫した。ゴング直後にソルジャーが強烈な拳を繰り出し、左フックから右のコンビネーションで開始７秒でダウンを奪取。川島はすぐに立ち上がったが、再