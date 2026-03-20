オランダ2部のエールステ・ディヴィジで戦ってきたADOデン・ハーグは、17日にヨング・ユトレヒトを1-0で撃破してエールディヴィジ昇格を決めた。まずは昇格を決めたチームのパフォーマンスを評価すべきなのだろうが、このヨング・ユトレヒト戦後に話題をさらったのは1人の選手だった。優勝インタビューに登場したデン・ハーグDFディオゴ・トマスは、サングラスに葉巻、さらには缶ビールを持ったままインタビューに応じるという独特