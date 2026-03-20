現代では珍しいサングラスに葉巻、缶ビール姿でインタビュー エールディヴィジ昇格を決めたデン・ハーグDFが大人気「ようやく個性的な人物が現れてくれた」
オランダ2部のエールステ・ディヴィジで戦ってきたADOデン・ハーグは、17日にヨング・ユトレヒトを1-0で撃破してエールディヴィジ昇格を決めた。
まずは昇格を決めたチームのパフォーマンスを評価すべきなのだろうが、このヨング・ユトレヒト戦後に話題をさらったのは1人の選手だった。
優勝インタビューに登場したデン・ハーグDFディオゴ・トマスは、サングラスに葉巻、さらには缶ビールを持ったままインタビューに応じるという独特なスタイルを披露。これがSNSでも大きな話題を呼ぶことになり、ヨング・ユトレヒト戦の内容よりも俳優のように演じるトマスの方に注目が集まることになった。
「メディア対応の訓練を受けた者ばかりでなく、ようやく個性的な人物が現れてくれた」
「2分前までこの選手のことは知らなかったが、今ではお気に入りの選手だ」
SNSではこのような意見が寄せられていて、チームの昇格劇よりもトマスのインタビューの方が話題になっている。
Aura.pic.twitter.com/n4tzzofH9f— ESPN NL (@ESPNnl) March 17, 2026