俳優の杉本哲太（６０）が２０日に自身のインスタグラムを更新し、妻で女優の神津はづき（６３）と離婚が成立したことを発表した。「ご報告」と題して投稿し「このたび、双方合意のもと離婚が成立いたしました」と報告。「これからは、それぞれの人生を歩んでまいります。温かく見守っていただけましたら幸いです」とし、「心機一転、俳優としてより一層精進してまいります。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます」とメッ