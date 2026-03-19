フリーアナウンサー・藤井貴彦が、静岡第一テレビの夕方のニュース番組『every.しずおか』（月〜金後4：45）に火曜コメンテーターとしてレギュラー出演することが19日、発表された。【写真】後輩思いな一面…『ZIP！』ポーズを披露する藤井貴彦アナ番組のコンセプトは「静岡の『？』（ハテナ）が『！』（なるほど）に」。日々の暮らしやニュースの中で生まれる「なぜ？」「どうして？」という疑問を丁寧に掘り下げ、視聴者の