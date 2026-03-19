藤井貴彦アナ、コメンテーター就任 『every.しずおか』出演へ「『？』（ハテナ）を『！』（なるほど）に変えるお手伝いができれば」
フリーアナウンサー・藤井貴彦が、静岡第一テレビの夕方のニュース番組『every.しずおか』（月〜金 後4：45）に火曜コメンテーターとしてレギュラー出演することが19日、発表された。
【写真】後輩思いな一面…『ZIP！』ポーズを披露する藤井貴彦アナ
番組のコンセプトは「静岡の『？』（ハテナ）が『！』（なるほど）に」。日々の暮らしやニュースの中で生まれる「なぜ？」「どうして？」という疑問を丁寧に掘り下げ、視聴者の「なるほど」につながるニュースを届ける。難しい話題は、わかりやすく。新しい視点は、丁寧に。静岡の「今」を知ることが、明日への安心につながるようなニュースを届ける。また、視聴者から寄せられる疑問や関心、意見も番組づくりの重要な要素と位置づけ、ニュースを「見るだけ」でなく「一緒に考える」番組として、地域に寄り添った情報発信を行う。
藤井アナは「4月より『every.しずおか』の火曜レギュラーコメンテーターになりました」と報告。「皆さんと一緒にいい夕方をつくりながら、皆さんの『？』（ハテナ）を『！』（なるほど）に変えるお手伝いができればと思っております。静岡のニュースは『every.しずおか』。ぜひご覧ください」と呼びかけた。
【写真】後輩思いな一面…『ZIP！』ポーズを披露する藤井貴彦アナ
番組のコンセプトは「静岡の『？』（ハテナ）が『！』（なるほど）に」。日々の暮らしやニュースの中で生まれる「なぜ？」「どうして？」という疑問を丁寧に掘り下げ、視聴者の「なるほど」につながるニュースを届ける。難しい話題は、わかりやすく。新しい視点は、丁寧に。静岡の「今」を知ることが、明日への安心につながるようなニュースを届ける。また、視聴者から寄せられる疑問や関心、意見も番組づくりの重要な要素と位置づけ、ニュースを「見るだけ」でなく「一緒に考える」番組として、地域に寄り添った情報発信を行う。
藤井アナは「4月より『every.しずおか』の火曜レギュラーコメンテーターになりました」と報告。「皆さんと一緒にいい夕方をつくりながら、皆さんの『？』（ハテナ）を『！』（なるほど）に変えるお手伝いができればと思っております。静岡のニュースは『every.しずおか』。ぜひご覧ください」と呼びかけた。