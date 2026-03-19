プロ野球のクライマックスシリーズ（ＣＳ）の開催方式が今季から見直されることが１９日、ＮＰＢから発表された。条件付きで優勝チームのアドバンテージが従来の１勝から２勝に増える。１４３試合を戦うレギュラーシーズンの価値を高める改革となる。条件に該当するのは勝率５割未満のチーム、首位に１０ゲーム差以上離されたチームがファイナルステージに進出した場合で、１位チームには従来の１勝から２勝のアドバンテージが