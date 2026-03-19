プロ野球のクライマックスシリーズ（ＣＳ）の開催方式が今季から見直されることが１９日、ＮＰＢから発表された。条件付きで優勝チームのアドバンテージが従来の１勝から２勝に増える。

１４３試合を戦うレギュラーシーズンの価値を高める改革となる。条件に該当するのは勝率５割未満のチーム、首位に１０ゲーム差以上離されたチームがファイナルステージに進出した場合で、１位チームには従来の１勝から２勝のアドバンテージが与えられる。２つの条件が重なっても３勝のアドバンテージにはならない。

ファイナルステージは１位チームにホーム開催権と１勝のアドバンテージが与えられて６試合４戦先取制で実施されるが、今季からはいずれかの条件に該当した場合は最大７試合の５戦先取制となる。成績がふるわないチームにとっては、ファイナルステージを突破しての日本シリーズ進出のハードルが高くなり、ファンの納得を得られる仕組みとなる。

中村勝彦事務局長は「ゲーム差や勝率も意識したリーグ争いが最後まで行われるのではないか。リーグ優勝の重みがさらに尊重されるし、日本一の権威を毀損しないことにつながるのではないか」と話した。

昨季のセ・リーグでは阪神が２位・ＤｅＮＡに１３ゲームの大差をつけ優勝したが、ＣＳでは１勝のアドバンテージしかないことから見直しの議論が高まっていた。

ＮＰＢの榊原定征コミッショナーも年頭に勝率５割を切ったチームが出場するケースについて「仮にそういうチームがＣＳを勝ち抜いて日本一になったら、それはどうなのかという問題意識は私だけじゃなく、みなさん持ってると思う。何らかの処置が必要」との考えを示していた。

ＮＰＢは１月２１日の選手会との事務折衝で見直し案を提示。選手会は持ち帰って１２球団への周知を行っていた。

なお、過去に勝率５割未満のチームが日本シリーズに進出した例はない。