新しく付け替えたネイルを何気なく撮影したという飼い主さん。家族にも評判が良かったという『自由すぎる背景』と化した柴犬さんのお姿が話題になっているのです。 思わず頬が緩んでしまう微笑ましいその光景は記事執筆時点で32万回を超えて表示されており、2.6万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：何気なくネイルの写真を撮影→背景には『犬』がいて…ツッコミが殺到した『自由すぎる光景』】 ネイルの写真を