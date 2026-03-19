新しく付け替えたネイルを何気なく撮影したという飼い主さん。家族にも評判が良かったという『自由すぎる背景』と化した柴犬さんのお姿が話題になっているのです。

思わず頬が緩んでしまう微笑ましいその光景は記事執筆時点で32万回を超えて表示されており、2.6万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：何気なくネイルの写真を撮影→背景には『犬』がいて…ツッコミが殺到した『自由すぎる光景』】

ネイルの写真を撮影→ツッコミが殺到して…

Xアカウント『@okoge_kawaii_i』に投稿されたのは、新調したネイルを撮影された一枚。

何気なくネイルを撮影、家族に送ったところ評判が良かったという一枚をXに投稿、さらなる反響を呼ぶこととなったのでした。

『自由すぎる背景』と化した柴犬さんの姿に反響

写真に映るのは素敵なネイル、その向こう側には…どうしても目を奪われてしまう自由すぎる柴犬「おこげ」くんのお姿が捉えられていたのだといいます。

芝生の上で豪快なヘソ天をしながら、ニコニコの笑顔を浮かべていたというおこげくん。静止画からでも『楽しい』という気持ちが伝わってくるほど、のびのびとしたお姿はあまりにも愛おしいもの。

もちろんピントはネイルに合っており、おこげくんのお姿はボヤけているものの…それでも拭えない主役感はさすが…！

思わず笑顔にさせられるおこげくんの無邪気なお姿は、多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「おこげちゃんの足と同じ色」「THE 自由」「背景のクセが強いんじゃ～」「お似合いです」「とっても素敵なネイルですね」などのコメントが寄せられています。

甘えん坊でわんぱくな柴犬の男の子

2024年10月2日生まれのおこげくんは、甘えん坊でわんぱくな男の子。とっても無邪気で自由な性格の持ち主で、『どうしてそんな場所で…』と飼い主さんを困らせてしまうところも魅力のひとつ。

飼い主さんに溺愛されながら、マイペースにのびのびと幸せに暮らすおこげくんのお姿は、日々多くのユーザーに柴犬の魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@okoge_kawaii_i」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。