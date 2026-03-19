何気なくネイルの写真を撮影→背景には『犬』がいて…ツッコミが殺到した『自由すぎる光景』に2万いいね「自由さが良い」「クセｗｗ」と爆笑
新しく付け替えたネイルを何気なく撮影したという飼い主さん。家族にも評判が良かったという『自由すぎる背景』と化した柴犬さんのお姿が話題になっているのです。
思わず頬が緩んでしまう微笑ましいその光景は記事執筆時点で32万回を超えて表示されており、2.6万件のいいねが寄せられることとなりました。
【写真：何気なくネイルの写真を撮影→背景には『犬』がいて…ツッコミが殺到した『自由すぎる光景』】
ネイルの写真を撮影→ツッコミが殺到して…
Xアカウント『@okoge_kawaii_i』に投稿されたのは、新調したネイルを撮影された一枚。
何気なくネイルを撮影、家族に送ったところ評判が良かったという一枚をXに投稿、さらなる反響を呼ぶこととなったのでした。
『自由すぎる背景』と化した柴犬さんの姿に反響
写真に映るのは素敵なネイル、その向こう側には…どうしても目を奪われてしまう自由すぎる柴犬「おこげ」くんのお姿が捉えられていたのだといいます。
芝生の上で豪快なヘソ天をしながら、ニコニコの笑顔を浮かべていたというおこげくん。静止画からでも『楽しい』という気持ちが伝わってくるほど、のびのびとしたお姿はあまりにも愛おしいもの。
もちろんピントはネイルに合っており、おこげくんのお姿はボヤけているものの…それでも拭えない主役感はさすが…！
思わず笑顔にさせられるおこげくんの無邪気なお姿は、多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。
この投稿には「おこげちゃんの足と同じ色」「THE 自由」「背景のクセが強いんじゃ～」「お似合いです」「とっても素敵なネイルですね」などのコメントが寄せられています。
甘えん坊でわんぱくな柴犬の男の子
2024年10月2日生まれのおこげくんは、甘えん坊でわんぱくな男の子。とっても無邪気で自由な性格の持ち主で、『どうしてそんな場所で…』と飼い主さんを困らせてしまうところも魅力のひとつ。
飼い主さんに溺愛されながら、マイペースにのびのびと幸せに暮らすおこげくんのお姿は、日々多くのユーザーに柴犬の魅力やたくさんの癒しを発信しています。
写真・動画提供：Xアカウント「@okoge_kawaii_i」さま
執筆：ayano
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。