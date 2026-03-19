【モデルプレス＝2026/03/19】キャスターの安藤優子が3月18日、自身のInstagramを更新。居酒屋風の食卓を公開した。【写真】67歳ベテランキャスター「器も盛り付け方も素敵すぎる」居酒屋風メニューズラリな豪華食卓https://mdpr.jp/news/detail/4747331◆安藤優子「キッチン居酒屋アンドー」の食卓公開安藤は「昨日はギリギリまで仕事だったので、キッチン居酒屋アンドー開店！」とコメントし、「苺とトマトにチーズ」「鮭の南蛮