安藤優子、豪華居酒屋風食卓に絶賛の声「器も盛り付けも素敵すぎる」「お酒が進みそう」
【モデルプレス＝2026/03/19】キャスターの安藤優子が3月18日、自身のInstagramを更新。居酒屋風の食卓を公開した。
【写真】67歳ベテランキャスター「器も盛り付け方も素敵すぎる」居酒屋風メニューズラリな豪華食卓https://mdpr.jp/news/detail/4747331
安藤は「昨日はギリギリまで仕事だったので、キッチン居酒屋アンドー開店！」とコメントし、「苺とトマトにチーズ」「鮭の南蛮漬け」「きゅうりとザーサイのネギ塩だれ」と夫が作ったという「納豆と沢庵巻き」「海老フライとアジフライ」の写真をそれぞれ公開。それらのメニューがずらりと並んだ豪華な食卓を披露し、「＃飲みながら作ります」とハッシュタグを添えている。
この投稿に、ファンからは「本当に居酒屋みたい」「器も盛り付け方も素敵すぎる」「どれも美味しそう」「お酒が進みそう」「彩り綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】67歳ベテランキャスター「器も盛り付け方も素敵すぎる」居酒屋風メニューズラリな豪華食卓https://mdpr.jp/news/detail/4747331
◆安藤優子「キッチン居酒屋アンドー」の食卓公開
安藤は「昨日はギリギリまで仕事だったので、キッチン居酒屋アンドー開店！」とコメントし、「苺とトマトにチーズ」「鮭の南蛮漬け」「きゅうりとザーサイのネギ塩だれ」と夫が作ったという「納豆と沢庵巻き」「海老フライとアジフライ」の写真をそれぞれ公開。それらのメニューがずらりと並んだ豪華な食卓を披露し、「＃飲みながら作ります」とハッシュタグを添えている。
◆安藤優子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「本当に居酒屋みたい」「器も盛り付け方も素敵すぎる」「どれも美味しそう」「お酒が進みそう」「彩り綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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