【ワシントン共同】レビット米大統領報道官は18日、トランプ大統領が今月末から予定していた中国訪問を延期することに中国政府も「同意した」と述べた。新たな日程は調整中で「できるだけ早く確定させたい」とした。ホワイトハウスで記者団に語った。トランプ氏は17日、中国の習近平国家主席との首脳会談は「5〜6週間後」になるとの見通しを示していた。レビット氏は、トランプ氏が5月に米国内で対処しなければならない複数の