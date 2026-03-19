明治安田J1百年構想リーグ第7節、鹿島アントラーズはFC町田ゼルビアを3−0で下し、破竹の6連勝。EAST首位の座をがっちりキープした。鹿島は開始5分に鈴木優磨のゴールで幸先よく先制すると、前半終了間際の44分には三竿健斗が追加点を挙げる。「昨年はゴールもアシストもできなかったので、結構早い段階で取れたことは良かった」と三竿。2024年11月に行われたJ1リーグ第35節・川崎フロンターレ戦以来、約1年4カ月ぶりのゴール