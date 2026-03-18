シンガポールのウォン首相（左）との会談を前に握手する高市首相＝18日午後、首相官邸高市早苗首相は18日、シンガポールのウォン首相と官邸で会談した。両国の外交樹立から今年60年の節目を迎えるのを踏まえ、2国間関係の「戦略的パートナーシップ」への格上げで一致した。トランプ米政権の高関税政策や中国による経済的威圧によって国際貿易のルールが揺らぐ中、自由貿易や経済協力の推進を盛り込んだ共同声明を発表した。ウ