長年噂されてきたアップル初の折りたたみモデル、通称「iPhone Ultra」の最新の開発状況が海外から伝わってきました。 中国のWeiboを拠点とするリーカー・Instant Digitalによれば、iPhone Ultraの折りたたみディスプレイは試験生産段階に入っているとのこと。さらに、アップルが目指していた「折り目のないディスプレイ」も実現したそうです。 しかし、iPhone Ultraのヒンジはまだアップルの品質基準を十分に満たせていない