マルチクリエイター・こっちのけんと（29）が18日、自身のインスタグラムを更新。「僕たち夫婦に新しい命が誕生いたしました」と報告した。【写真】赤ちゃんを抱いたイラストとともに子どもの誕生を報告したこっちのけんとこっちのけんとは「感謝の気持ちでいっぱいです」「寝かしつけが楽しいです。催眠術かけてるみたいです。赤ちゃんおもしろすぎです」と喜びをつづった。そして「家族共々色んなことを目指して参ります。