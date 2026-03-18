見附市内の道路上で衣服の上から女性の胸や股間を触った不同意わいせつの容疑で、見附市に住む無職の男(47)が逮捕されました。警察によりますと、男は去年1月22日午後10時50分頃に、見附市内の路上で女性（当時30歳代）に対して、衣服の上から胸や股間を触るわいせつな行為をした疑いが持たれています。男と女性に面識はありませんでした。被害女性から「わいせつな行為をされた」と届け出があり捜査をした結果、男の逮捕に至った