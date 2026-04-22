4月21日夜、名古屋市南区の県営住宅で、住人の赤池信一さん（82）が意識のない状態で見つかり、その後、死亡した事件。妻の紀子容疑者（83）が傷害容疑で逮捕されました。 【写真を見る】｢木の棒で叩いた｣ 83歳妻を傷害容疑で逮捕 全身にあざ…意識ない状態で搬送された82歳男性死亡 名古屋･南区の県営住宅 「木の棒で叩いた」「様々なことを言われたのでやった」 警察によりますと21日午後3時頃、赤池さんの顔を殴り体を複数回