北海道苫小牧市の工場で2026年4月22日、男性作業員（46）が屋根から転落して死亡する作業事故がありました。苫小牧市植苗の会社敷地内で午前11時ごろ、「屋根の修理中に作業員が転落した」と消防を通じて警察に通報がありました。この事故で、工場の屋根の取り替え作業をしていた修理業者の男性作業員（46）が頭部から出血し、病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。警察によりますと、男性は単独で作業していて、