福島県警は、県内の一般住宅にニセの逮捕状が郵送される事案が１３〜２０日に３件確認されたと発表した。警察をかたる詐欺事件につながる可能性があるとして注意を呼びかけている。発表によると、伊達署と郡山北署の管内にある高齢者宅に、警察官をかたる人物から「あなたを逮捕する」と電話があった。後日、レターパックでニセの逮捕状が郵送されたという。３件とも警察署に相談があったため、被害には遭わなかった。このうち