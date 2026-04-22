22日朝早く、福岡県糸島市で起きた木造2階建ての住宅を全焼する火事で、焼け跡から男性1人の遺体が見つかりました。警察と消防によりますと、午前5時すぎ、糸島市志摩芥屋で「建物が燃えている」と近くに住む人から消防に通報がありました。消防車5台が出動して消火にあたり、火は通報からおよそ2時間後に消し止められました。この火事で、木造2階建ての住宅1棟が全焼したほか、隣接する住宅の一部に延焼しました。警察によります