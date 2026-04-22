警察官が外国人を「寿司巻き」真偽不明の動画拡散「保護シート」使用かFNNプライムオンライン

警察官が外国人を「寿司巻き」真偽不明の動画拡散「保護シート」使用か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 警察官が外国人を「寿司巻き」にする動画について「イット！」が調べた
  • 現場周辺の店舗からは、男性が酒に酔って暴れた騒動があったとの証言が
  • 警察は、安全かつ目立たないよう「保護シート」で搬送した可能性がある
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 男児遺棄「共犯者いる」母の肉声
  2. 2. キャーと悲鳴…事故の壮絶状況
  3. 3. 「パパ活」で再会 まさかの相手
  4. 4. 娘誕生の夜 義妹にハメられた夫
  5. 5. そば店で水も頼めず 2度と行かぬ
  6. 6. 東京Dシティで事故 誰も操作せず
  7. 7. ガソリンに水混入 20台に不具合
  8. 8. ヒカル「タモリ面白くない」波紋
  9. 9. 上司を責め立てる…パワハラ認定
  10. 10. 菊池風磨 喉の不調で活動休止に
  1. 11. NEXCO西ら「悪徳事業者」を公表
  2. 12. 試合長引きToshlのライブ中止に
  3. 13. 二児の母に 引退したセク女の今
  4. 14. 自転車新ルールで渋滞 変化指摘
  5. 15. ミセスの公演中に奇声 全員退場
  6. 16. 「しゃぶ葉」の肉 薄すぎと波紋
  7. 17. 消費税率 1%に引き下げる案浮上
  8. 18. 佳子さま クッキリ服を再び着用
  9. 19. 逮捕の義父…兄と「絶縁状態」か
  10. 20. 有毒植物の誤食 70代女性が死亡
  1. 1. 男児遺棄「共犯者いる」母の肉声
  2. 2. 「パパ活」で再会 まさかの相手
  3. 3. 娘誕生の夜 義妹にハメられた夫
  4. 4. ガソリンに水混入 20台に不具合
  5. 5. 東京Dシティで事故 誰も操作せず
  6. 6. 上司を責め立てる…パワハラ認定
  7. 7. 「しゃぶ葉」の肉 薄すぎと波紋
  8. 8. 佳子さま クッキリ服を再び着用
  9. 9. 逮捕の義父…兄と「絶縁状態」か
  10. 10. SNS利用 年齢制限を義務付けへ
  1. 11. 有毒植物の誤食 70代女性が死亡
  2. 12. 紀子さまが急に…両陛下を意識か
  3. 13. 東京Dシティ死亡事故 22日も休止
  4. 14. バイト直前キャンでタイミー提訴
  5. 15. 店ミス…20万円の品2万円で売る
  6. 16. 市所有の土地に家電56台不法投棄
  7. 17. 散歩中にオオカミ犬が逃走 指導
  8. 18. 公園の金属ポール折れる事故発生
  9. 19. 思いやりがない人 増えたワケ
  10. 20. こんなことまで注意? 市長が苦言
  1. 1. 消費税率 1%に引き下げる案浮上
  2. 2. 「高市は一線を越えた」と音楽家
  3. 3. 高市首相「全ては国民のために」
  4. 4. 定年退職直前に「老後の夢」崩壊
  5. 5. 【独自】国家情報会議、成立公算大　中道、国民民主が賛成方針
  6. 6. 大腸がんで死去した妻の遺骨食す
  7. 7. 4店舗だけ営業 巨大施設が廃墟化
  8. 8. 自民 AI分野に1兆円投資を要請へ
  9. 9. JKに痴漢? 元教師は「後悔の涙」
  10. 10. 原油調達ホルムズ海峡依存に警鐘
  1. 11. 男児は「お母さん大好きだった」
  2. 12. 逮捕の父「取材迷惑」怒鳴った?
  3. 13. トイレ紙など冷静な購買呼びかけ
  4. 14. 男児遺棄「差し控える」は異例
  5. 15. 【速報】城内成長戦略相が靖国神社を参拝　高市内閣の閣僚で初
  6. 16. 「段差見えない」施設の責任は?
  7. 17. 未成年を狙う大人の「悪辣手口」
  8. 18. 下着を被り配信 過激行動のワケ
  9. 19. 『それは主観だ』に反発　竹田恒泰氏が神谷宗幣氏との討論を総括
  10. 20. ペルシャ湾内船舶から4人が帰国
  1. 1. 「ネッシー」また2回目撃される
  2. 2. 日本ブルーベリー 台湾で不合格
  3. 3. おもてなしが一流 日本文化絶賛
  4. 4. 中国人発信者 暴露も…波紋呼ぶ
  5. 5. かつて世界最大の氷山、砕け散る
  6. 6. チンパンジー内戦状態 ウガンダ
  7. 7. 韓国に「イライト」世界最大規模
  8. 8. 外国人客に「水2000ウォン」判明
  9. 9. 独ルフトハンザ 合計2万便休止へ
  10. 10. 韓で「気持ちいい」は笑われる?
  1. 11. トランプ氏の発表は無意味…一蹴
  2. 12. イランとアメリカ 戦力差の現実
  3. 13. 「イランは開放させたい」と主張
  4. 14. 「プラダ2」中国でボイコット?
  5. 15. 台湾総統、中国の圧力で外遊中止
  6. 16. 藤井風が香港公演中止 理由不明
  7. 17. 「NISA貧乏」若者の焦りに懸念
  8. 18. 南大西洋でかつての世界最大氷山砕け散る
  9. 19. 中国 ガソリンと軽油の価格減
  10. 20. トランプ 米国では根強い人気
  1. 1. UDトラックス 1万3千台リコール
  2. 2. ANA 国内線「サーチャージ」検討
  3. 3. 家族のため…タワマン社長の崩壊
  4. 4. 八王子 なぜ「桑都」と呼ばれる?
  5. 5. 「肥料がなくなれば」日本終わる
  6. 6. 1日370万稼ぐ専業主婦の銘柄選び
  7. 7. 大阪駅直結なのに…新施設の悲劇
  8. 8. 東京23区「次に来る街」判明か
  9. 9. 平日厳しい 配達員が苦労語った
  10. 10. 卵が高値 安く買える穴場を発見
  1. 11. 東京都独自のポイント 貯め方
  2. 12. AIが人類を絶滅させる意外な方法
  3. 13. SBI証券の新NISA これをやればOK
  4. 14. 駅員が改札内に入るための注意点
  5. 15. JAFに入るべきか迷う人が多い?
  6. 16. 現職を完全無視 役職定年の末路
  7. 17. 損保3社 トヨタの情報持ち出し
  8. 18. 2032年には株価10万円到達予想
  9. 19. 若者の6割が「クルマ離れ」実感
  10. 20. 「メンタルがいつも安定している人」がやっている、“朝晩1分ずつ”のシンプルな習慣
  1. 1. 6500円 破格ヘッドホンに驚き
  2. 2. 中国が国際地位を脅かす懸念材料
  3. 3. バッテリー発火に備えるポーチ
  4. 4. 次期ミッドハイスマホ「motorola edge 70 pro」が4月22日に海外で発表に！外観や主な仕様が明らかに。Dimensity 8500 Extremeなど
  5. 5. Bluetoothヘッドフォン買い替え
  6. 6. dポイントの不正利用防止 新機能
  7. 7. ASUS ルーター新製品を発表
  8. 8. NASAの月計画 撮影機材の1つ
  9. 9. 【買うべき？】DJI Osmo Pocket 4登場！前作からの「確かな進化」と損しない選び方
  10. 10. ヘッドフォンアンプ 132万円
  1. 11. エレコムが3週連続で首位！　マウス人気ランキングTOP10　2026/4/22
  2. 12. あしかがフラワーパークの「大藤」が満開。昨年より1週間早く見頃に
  3. 13. ミャクミャク好き必見！「EXPO2025オフィシャルカフェ　らぽっぽリンクス梅田店」
  4. 14. パナソニック、光学15倍ズームで“あなたの推し活サポート”。1型センサーコンデジ「LUMIX TX3」
  5. 15. 携帯の電源を切るルールの根拠
  6. 16. Temuが国際模倣対策連合に加盟
  7. 17. ゲオ新業態「ゲオデジタルベース」が埼玉・川口にオープンへ デジタルの「困った」を解決
  8. 18. 360mm相当の超望遠撮影が可能なコンパクトデジカメ「LUMIX DC-TX3」　パナソニック
  9. 19. 「OPPO Find X9 Ultra」グローバル向けに正式発表、日本でも今夏登場
  10. 20. 【ナノバナナ超え】OpenAIの新しい画像生成AIモデル「GPT Image 2(ChatGPT Images 2.0)」とは？｜性能・使い方・活用事例まで全部解説！
  1. 1. 試合長引きToshlのライブ中止に
  2. 2. 負傷の米投手 インスタで報告
  3. 3. 村上宗隆58HRペースなのに放出論
  4. 4. 日本史上最大の一戦は短期決戦か
  5. 5. 今季初4試合連発だ 村上宗隆9号
  6. 6. 村上宗隆 実はMLB記録に「王手」
  7. 7. 騎手や調教師らへの脅迫 対応へ
  8. 8. トレードしないで 村上に悲鳴も
  9. 9. 大谷の52試合連続出塁 韓で歓喜
  10. 10. りくりゅう ギャラは1000万円超?
  1. 11. そっくりだ 村上と似ている選手
  2. 12. サウジ監督が酷評…主審が離脱
  3. 13. 鹿嶋市が異例の声明「強い憤り」
  4. 14. WBC 次回放映権「抱き合わせ」か
  5. 15. バケモノだ 村上宗隆に感嘆の声
  6. 16. 「この男は本物」村上宗隆に絶叫
  7. 17. 大谷 MLB9年目で3番目に遅い
  8. 18. 宗隆 ヤ軍・ジャッジに並ぶ9号
  9. 19. 大谷激走だ 53試合連続出塁達成
  10. 20. ケタ違いだ 大谷の秘密明らかに
  1. 1. キャーと悲鳴…事故の壮絶状況
  2. 2. ヒカル「タモリ面白くない」波紋
  3. 3. 菊池風磨 喉の不調で活動休止に
  4. 4. 二児の母に 引退したセク女の今
  5. 5. 自転車新ルールで渋滞 変化指摘
  6. 6. ミセスの公演中に奇声 全員退場
  7. 7. 聖子&正輝の神経を逆なでか 物議
  8. 8. 田辺智加 不摂生が「目に出た」
  9. 9. 三吉のタトゥー 覚悟見える価格
  10. 10. 水谷豊が初めて「不仲説」に断言
  1. 11. みりちゃむ「猫の恩返し」に驚き
  2. 12. 「みな実に父取られた」と誤解か
  3. 13. 「赤字の病院救えよ」発言に騒然
  4. 14. 大谷翔平 父との約束破ったワケ
  5. 15. ケンコバ 新幹線で胸クソ被害に
  6. 16. モザイクなし TDRでの動画が物議
  7. 17. 27日の「CDTV」出演アーティスト
  8. 18. Switch 2「スプラトゥーン レイダース」7月23日発売決定。価格は6,480円～
  9. 19. 梶原「タモリ面白くない」同調か
  10. 20. 若槻 マンション更新しないワケ
  1. 1. 弟の相続人が赤の他人 兄が絶句
  2. 2. 大型駅の隣に住め 賃貸の新常識
  3. 3. 定年夫から感謝の贈り物 妻絶句
  4. 4. 50代買うべきしまむら名品 絶賛
  5. 5. 両親から全裸追放宣告され、悲痛
  6. 6. 片手OK セブンの「朝食パン」
  7. 7. 4月2日は「#肌にも嘘をつかない日」現代女性がベースメイクに求める“本質”とは？
  8. 8. ユニクロ神デニムの50代着回し術
  9. 9. まさかのがん宣告 4人家族の生活
  10. 10. リピート買いしたい業スーの冷食
  1. 11. ニトリ発 春夏の新作アイテム
  2. 12. スクワットとランジで美ボディへ
  3. 13. セブンのスムージーに新作登場
  4. 14. 義母の言葉で育児丸投げ 沈黙
  5. 15. 沖縄出身歌手 シンママ明かした
  6. 16. GUで1000円台 ねらい目ボトムス
  7. 17. 甘すぎ? 大人のフリルブラウス
  8. 18. 珈琲館 初夏限定のメニュー登場
  9. 19. 自然に白髪をぼかすヘアスタイル
  10. 20. 【漢字クイズ】「土々呂」はなんて読む？答えはひらがな3文字！？