タレントの紗栄子さんが2026年3月18日、「みんなが心配していたあの仔馬」とインスタグラムで切り出し、仔馬とのツーショットを公開した。前日17日の投稿では、仔馬の動画に対して約740字の長文のコメントを投稿していた。紗栄子さん「どの命も『大切にされるべき存在』です」紗栄子さんは、栃木県大田原市の牧場「NASU FARM VILLAGE」を経営している。同牧場の公式サイトによれば、「行き場のない保護馬たちにセカンドライフを提