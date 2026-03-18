【モデルプレス＝2026/03/18】モデルの西山茉希が3月18日、自身のInstagramを更新。忙しい日の料理を披露し、話題を呼んでいる。【写真】40歳2児のママモデル「目玉焼きが美しい」朝のうちに準備した海鮮カレー◆西山茉希「帰宅後バタつきそうな日」の夕食を公開西山は「帰宅後バタつきそうな日は朝のうちにカレーをコトコト 炊飯器のタイマーかけて帰宅後の自分に協力バイマイセルフ」と、忙しさを見越して事前に仕込んでおいた夕