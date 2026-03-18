西山茉希「帰宅後バタつきそうな日」朝のうちに準備した夕食公開「尊敬する」「段取りが素晴らしい」の声
【モデルプレス＝2026/03/18】モデルの西山茉希が3月18日、自身のInstagramを更新。忙しい日の料理を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】40歳2児のママモデル「目玉焼きが美しい」朝のうちに準備した海鮮カレー
西山は「帰宅後バタつきそうな日は朝のうちにカレーをコトコト 炊飯器のタイマーかけて帰宅後の自分に協力バイマイセルフ」と、忙しさを見越して事前に仕込んでおいた夕食の写真や調理中の動画を投稿。「＃冷凍エビホタテ愛用」「＃我が家のカレーに海の幸プラス」とハッシュタグを添えて、海鮮カレーライスやサラダ、きんぴらが並ぶ色鮮やかでボリューミーな食卓の写真を披露している。
また、前日に用意したひじきご飯について子どもたちに好評ではなかったことを明かして「美味しくできても報われない日もありあり。炊き込みご飯も好きになってくれたらいいなぁぁー」とリアルな子育てをつづり「褒めていきましょうね 今日も今日とて、消灯までクリアしたそれぞれを」と前向きに締めくくっている。
この投稿には「参考になる」「リアルで共感」「美味しそう」「尊敬する」「段取りが素晴らしい」「目玉焼きが美しい」といった声が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】40歳2児のママモデル「目玉焼きが美しい」朝のうちに準備した海鮮カレー
◆西山茉希「帰宅後バタつきそうな日」の夕食を公開
西山は「帰宅後バタつきそうな日は朝のうちにカレーをコトコト 炊飯器のタイマーかけて帰宅後の自分に協力バイマイセルフ」と、忙しさを見越して事前に仕込んでおいた夕食の写真や調理中の動画を投稿。「＃冷凍エビホタテ愛用」「＃我が家のカレーに海の幸プラス」とハッシュタグを添えて、海鮮カレーライスやサラダ、きんぴらが並ぶ色鮮やかでボリューミーな食卓の写真を披露している。
◆西山茉希の投稿に反響
この投稿には「参考になる」「リアルで共感」「美味しそう」「尊敬する」「段取りが素晴らしい」「目玉焼きが美しい」といった声が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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