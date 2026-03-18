焼肉チェーンの「牛角」は、3月23日から4月17日までの平日限定で、「焼肉酒場セット」注文者を対象に「やげん軟骨」を1人1皿無料で提供するキャンペーンを実施する。〈平日限定の人気メニュー「焼肉酒場セット」が好評〉「焼肉酒場セット」は、1人前1,980円(税込2,178円)で楽しめる平日限定メニューだ。生ビールを除くアルコール･ソフトドリンク2時間飲み放題と、「定番焼肉盛り」と「選べるホルモン盛り」の焼肉に加え、枝豆食べ