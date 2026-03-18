【モデルプレス＝2026/03/18】俳優の佐藤健が3月18日、都内で開催された「POPOPOサービス発表会」に出席。雰囲気をガラリと変えた短髪姿で登場した。【写真】36歳イケメン俳優、スーツ姿で圧巻オーラ◆佐藤健、短髪で雰囲気ガラリ“カメラのいらないテレビ電話”「POPOPO」は、“AI時代を前に人間が作る最後のSNS”を謳う、アバターを使った通話アプリ。同発表会には、佐藤のほか、カメラワークのカットを監修した手塚眞氏、POPOPO