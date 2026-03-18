VIBYが、プレデビュー曲「恋におちたら」を本日3月18日に配信リリース。また、あわせて同曲のMVも公開となった。 （関連：【映像あり】VIBY、岩井俊二監督が手掛けた「恋におちたら」MV） 本楽曲は、Crystal Kayが2005年にリリースした同名の楽曲をリメイクしたもの。MVは、プロデューサーのキム・ミジョンがファンである監督 岩井俊二ならではの映像美で表現したいというオファーによ