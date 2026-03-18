フジテレビの動画配信サービス・FODでは、25日〜29日に開催される『世界フィギュアスケート選手権2026』の全カテゴリ・全演技を生配信。2月のミラノ・コルティナオリンピックで活躍した日本代表選手たちが再び集結する中、日本女子のエース・坂本花織にとっては現役最後の舞台となる。『世界フィギュアスケート選手権2026』坂本は世界選手権3連覇、オリンピック通算4個のメダル獲得と、日本フィギュア界をけん引してきたトップスケ