G大阪の大ファンで知られるお笑いコンビ「なるほどなぁ」の松井テンパルナ（35）が18日までに自身のインスタグラムを更新し、結婚を報告した。「皆様へご報告」と書き出し、「いつも応援してくださりありがとうございます。私事ではありますが松井テンパルナはこの度結婚いたしました事をご報告させていただきます」と伝えた。「証人には四代目やなぼうにお願いしました。『うぅ、、あぁ、、くぅ、、、』と言いながら婚姻届