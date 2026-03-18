G大阪の大ファンで知られる吉本興業所属のお笑いコンビ「なるほどなぁ」の松井テンパルナ（35）が18日までに自身のインスタグラムを更新し、結婚を報告した。

「皆様へご報告」と書き出し、「いつも応援してくださりありがとうございます。私事ではありますが松井テンパルナはこの度結婚いたしました事をご報告させていただきます」と伝えた。

「証人には四代目やなぼうにお願いしました。『うぅ、、あぁ、、くぅ、、、』と言いながら婚姻届に書いてたので病院に行くよう勧めたら腰の骨を圧迫骨折してたみたいです」とつづった。

「妻、家族、相方、同期、先輩、後輩、たくさんの周りの方に支えてもらいながら今があります。まだまだ未熟者で集中ちょうだいですが今後ともよろしくお願い申し上げます」と締めくくった。

松井は昨年12月、約8年半活動したお笑いトリオ「にんげんっていいな」を解散し、メンバーだったやなぼうとコンビ「なるほどなぁ」として再出発した。芸名も松井正平から松井テンパルナへ、やなぼうは四代目やなぼうに改名していた。

またコンビはG大阪ファンで、「G大阪サポーターあるある」をたびたびSNSにアップしている。