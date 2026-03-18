UEFAチャンピオンズリーグ・ラウンド162ndレグ、アーセナルとレヴァークーゼンの対戦が行われた。1stレグを1-1で終えていたこのカード。シンプルに勝ったほうが勝ち上がるという状況のなか、両チームとも積極的にゴールを狙いに行く立ち上がりとなる。アウェイのレヴァークーゼンもクサビを効果的に使った前進と、守備時のハイプレスでアーセナルゴールに圧力をかけていく。15分にはトロサールのきわどいシュートがレヴァークーゼ